Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьера

В ходе встречи с депутатами "Единой России" кандидат на пост премьера Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях работы будущего правительства.

"Первое, что необходимо делать, это серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, самые современные информационные технологии привносить", — заявил он.

Также Мишустин считает важным заняться проблемами бизнесменов: снять барьеры и сократить издержки, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова на своей страничке в соцсетях.

При этом состав будущего правительства на встрече не обсуждался. Как рассказал "Интерфаксу" депутат Госдумы Виктор Водолацкий, Мишкстин сообщил, что изменения в кабмине будут, но не уточнил какие.

Депутаты фракции "Единая Россия" единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

15 января после выступления президента РФ с Посланием Федеральному Собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. После этого Владимир Путин предложил на пост главы правительства кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. Государственная дума сегодня рассмотрит вопрос о его назначении на эту должность.