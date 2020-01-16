Стрельба в Новокузнецке: суд взят под охрану, возбуждено дело

После стрельбы в суде Новокузнецка возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 30, пунктам "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Стрельбу открыл пришедший в суд с ружьем 45-летний мужчина. Пытавшемуся его остановить судебному приставу мужчина выстрелил в живот. От полученного ранения пристав умер.

После этого вооруженный посетитель суда выстрелил в 43-летнюю свидетельницу по рассматриваемому делу, сообщает "Интерфакс". Стрелок был задержан судебными приставами и сотрудниками Росгвардии. Женщина с ранением ног и лица дробью в тяжелом состоянии госпитализирована. Ей уже проведена экстренная операция.

В здании суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке работают следователи Следственного комитета России.

По предварительным данным, подозреваемого в стрельбе зовут Артем Пакалов. Он уже попадал в истории.

В августе 2018 года председатель СНТ "Надежда" Артем Пакалов пытался решить затяжной конфликт из-за поломки детских велосипедов. И едва не попал под колеса трактора! Ему трактором повредили дом и постройки рядом с ним. Было возбуждено дело по статьям "Угроза убийством" и "Уничтожение имущества".

Мировой судья призывал стороны к примирению. Но речь мирового судьи 16 января 2020 года не устроила Пакалова. Он спустился к машине, взял дробовик и вернулся в зал суда уже с оружием.