Четыре человека погибли в аварии под Саратовом

Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.

ДТП произошло около 08:20 утра 16 января на 580-м километре трассы Р-158. На кадрах с места видно, что "Волга" врезалась в бок минивэна Hyundai, в котором находились граждане Узбекистана.

Водитель отечественной легковушки и трое пассажиров иномарки скончались на месте, еще пять человек из салона минивэна доставили в больницу. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.