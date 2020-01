Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ

Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в российское Министерство иностранных дел. Там она должна вручить верительные грамоты, сообщает РИА Новости.

Броннерт прибыла в Москву 9 января после того, как 3 января ее предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию. Об этом она сообщала в Twitter, отметив, что для нее большая честь представлять Соединенное Королевство в России.

Arrived Moscow (now with snow!) — great to be back & huge honour to represent the UK here.