Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ

Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в российское Министерство иностранных дел. Там она должна вручить верительные грамоты, сообщает РИА Новости.

Броннерт прибыла в Москву 9 января после того, как 3 января ее предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию. Об этом она сообщала в Twitter, отметив, что для нее большая честь представлять Соединенное Королевство в России.

Arrived Moscow (now with snow!) — great to be back & huge honour to represent the UK here. https://t.co/yLLQr5Jban pic.twitter.com/IvraeaqDP5 — Deborah Bronnert (@DeborahBronnert) 9 января 2020 г.

Новый посол Великобритании уже работала в Москве в середине 2000-х годов. Она занимала пост советника по вопросам экономики и торговли.

В 2017-2019 годах Броннерт работала в должности директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании. Ранее она была директором по экономическим и консульским вопросам. С 2011 по 2014 годы Броннерт была послом в Зимбабве.

Как сообщалось ранее, 16 января в Москву также должен прибыть новый посол США Джон Салливан. Его предшественник Джон Хантсман покинул Россию в начале октября текущего года.