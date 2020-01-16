Мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры: ЛДПР поддержала Мишустина

ЛДПР поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом сообщил журналистам лидер партии Владимир Жириновский.

Как передает телеканал "Россия 24", члены партии поддержали кандидатуру Мишустина большинством голосов.

По словам Жириновского, кандидат в премьер-министры "в личном плане производит положительное впечатление".

"Он инженер, мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры", – отметил лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, Мишустин "все знает, все умеет" и справится с реализацией нацпроектов.

"Я думаю, справится​​​. Нужно, чтобы не мешали на местах, – сказал Жириновский. – Виноваты местные чиновники и губернаторы". Политик считает, что Мишустин добьется успеха, если "сумеет на них надавить как следует именно через экономические методы, показать им, в чем они отстают, что задерживают".

Ранее 16 января Мишустин встретился с депутатами Госдумы из "Единой России". Фракция единогласно поддержала его кандидатуру.

15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в полном составе. Кандидатуру Минустина на пост кабинета министров предложил президент России Владимир Путин.