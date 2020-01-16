ЕС: стоимость шенгенских виз для россиян не возрастет

Стоимость оформления шенгенских виз для россиян расти не будет, заверил глава представительства Евросоюза в Москве посол Маркус Эдерер. Повышение сборов за оформление виз в страны ЕС для иностранцев российских граждан не коснется, успокоил он. Виза для россиян по-прежнему будет стоить 35 евро, поскольку страны Европейского союза заинтересованы в наращивании турпотока из России.

Россияне занимают первое место по количеству получаемых шенгенских виз, отмечает ТАСС. Жители России обгоняют по этому показателю такие страны, как превосходящие по населению Индию и Китай.

Новый визовый кодекс ЕС вступит в силу в начале февраля 2020 года. В нем содержатся дополнительные меры по упрощению визовых процедур. А вот это уже коснется и российских граждан, пояснил Маркус Эдерер.