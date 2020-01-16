Посмотрим на программу: КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

Фракция КПРФ намерена воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера. Об этом сообщил депутат Госдумы от Алексей Корниенко, передает РИА Новости.

Позже это подтвердил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы воздержимся от голосования за или против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент", — сказал Зюганов.