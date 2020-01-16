Главный тренер сборной России по гандболу подал в отставку

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров покинул свой пост. Причиной отставки стало провальное выступление россиян на чемпионате Европы.

Наша сборная, которой руководил Эдуард Кокшаров, проиграла все три матча группового этапа. Естественно, российская команда не смогла выполнить задачу – завоевание олимпийской лицензии. Наша мужская сборная пропустит третью Олимпиаду подряд.

После бесславного выступления на первенстве континента Эдуард Кокшаров подал в отставку. Тренер, возглавлявший команду с 2017 года, считает, что больше не сможет оставаться у руля сборной.