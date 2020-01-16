Жительница Томска погибла по вине пьяного водителя BMW X6

Пьяный владелец BMW X6 устроил смертельную аварию в Томске, вылетев на перекресток на красный сигнал светофора. Момент столкновения с Toyota Corolla попал на видео.

ДТП произошло около двух часов ночи 16 января на углу проспектов Комсомольского и Фрунзе. На записи с камеры наблюдения видно, что белый кроссовер под управлением 39-летнего мужчины двигался на безумной скорости и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Удар пришелся в бок легковушки, которую BMW протащил еще около 15 метров.

За рулем Toyota находилась 23-летняя женщина, ее долго не могли вытащить из смятого салона, а когда это удалось, помощь оказывать было уже поздно — она скончалась. Трое ее спутников попали в больницу в тяжелом состоянии.

Медосвидетельствование показало, что владелец паркетника был пьян.