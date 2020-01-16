"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра поддержат депутаты "Справедливой России". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поблагодарил Мишустина за конструктивный диалог. Он напомнил кандидату в премьеры о своей просьбе — создать министерство геологии.

Больше всего депутаты от "Справедливой России" на встрече с Михаилом Мищшустиным в Думе задавали вопросов по экологии и культуре. Сергей Миронов подчеркнул, что фракция задала кандидату в премьеры очень острые и непростые вопросы. В частности, депутаты критиковали исполнение госпрограммы по сохранению Волги, а также высказывались по проблемам сохранения лесов.

"Мы уверены, что кандидат на должность председателя правительства готов к работе, готов к сотрудничеству, отвечал на вопросы откровенно", — продолжил Миронов.

Он отметил, что только один человек во фракции воздержался при даче согласия на назначение Мишустина премьером.

Михаил Мишустин с 9 часов утра встречается в Думе на Охотном ряду с представителями парламентских фракций. Депутаты от КПРФ его кандидатуру после встречи не поддержали. "За" кандидатуру Мишустина после 14 часов на пленарном заседании нижней палаты парламента проголосуют депутаты от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Для одобрения кандидатуры предложенного президентом России Владимиром Путиным Мишустина нужно не менее 226 голосов.

Свое отношение депутаты обозначили во время пресс-подходов в Думе, которые в прямом эфире из здания парламента транслировал телеканал "Россия 24".

Кандидатура 53-летнего Мишустина была предложена Путиным после отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января. Глава Федеральной налоговой службы назвал свои приоритеты при работе премьером. Это институциональные реформы и реформа управления, а также развитие и использование современных информационных технологий.