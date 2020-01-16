Михалков ответил Жириновскому на критику государственного гимна России

Режиссер Никита Михалков ответил на критику лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее назвал российский государственный гимн слишком длинным.

"Жириновского менять нужно, а не гимн", – сказал Михалков журналистам РИА Новости.

Лидер ЛДПР пожаловался на слишком длинный гимн во время первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы 15 января. По его мнению, гимн тяжело исполнять женщинам и детям. Политик предложил убрать из него два припева.

Текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова написал отец Никиты Михалкова Сергей Михалков. Позже он сделал две его редакции – в 1977 и в 2000 годах.