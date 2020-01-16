Долг в 31 миллион: в Сочи работникам выплатили зарплаты после вмешательства прокуратуры

В Сочи одно из предприятий задолжало своим сотрудникам более 31 миллиона рублей. Известно, что с февраля по декабрь рабочие получали заработные платы лишь частично. Ситуацию взяла контроль сочинская транспортная прокуратура, передают "Вести Сочи".

По этому факту была проведена прокурорская проверка. По ее результатам руководителю компании вынесли представление об устранении обнаруженных нарушений. Должностное лицо будет привлечено к административной отвественности.

Отметим, в настоящий момент задолженность по зарплатам и иным видам выплат перед сотрудниками предприятия погашена в полном объеме. Сотрудники ведомства продолжат следить за ситуацией, чтобы избежать образования новых задолженностей.