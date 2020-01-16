Из-за задымления в детском саду Костромы эвакуировали около 90 воспитанников

В Костроме в детсаду произошло задымление. Все воспитанники – порядка 90 малышей – были оперативно эвакуированы из здания и размещены в автобусах администрации города. Сигнал о происшествии в детсаду №54 на улице Беленогова поступил на пульт дежурного центра ГУ МЧС сегодня в 9.10, передает ГТРК "Кострома".

Прибывшие на место пожарные установили, что задымление произошло из-за короткого замыкания в электрощите. Открытого огня не было. Пострадавших нет. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение. Воспитатели обзванивают родителей с просьбой забрать детей домой.