Рекорд по теплу: петербургская погода продолжает удивлять

Петербургская погода продолжает удивлять горожан. Сегодня, по мнению синоптиков, побит новый температурный рекорд. Причем за эту зиму он уже не первый, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург".

"Весеннюю" зима в городе на Неве не назовешь теплой, даже несмотря на достигнутые семь градусов тепла. Циклон, главенствующий в регионе, не дает солнцу пробиться из-за облаков. В городе ожидается дождь и сильный ветер до восемнадцати метров в секунду. Энергетики переведены на режим повышенной готовности. Более ста бригад специалистов заступили на круглосуточное дежурство. Следят за стихией и сотрудники Комплекса защитных сооружений.

Кстати, предыдущий рекорд температуры был установлен в 1975 году. Тогда градусник показал пять градусов тепла.