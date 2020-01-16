Вертолет с пустыми баками в метель сел на трассу на Ямале

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку на трассе на Ямале — у винтокрылой машины закончилось топливо, потребовалась дозаправка в полевых условиях.

"Вот так вот мы приземлились на дозаправку. Лётчики супер, прямо асы! Сели прям на трассу. Ветер сдувает, ничего не видно", — рассказал автор записи.

По данным издания "Север пресс", экипажу не сразу удалось сесть на трассу — пилоты несколько раз заходили на посадку. После дозаправки вертолет, который вез вахтовиков с Гыданского месторождения, поднялся в воздух и направился к месту назначения.