Росгидромет: Россия "приговорена" к жаре и наводнениям

Эксперт "приговорил" Россию к климатическим катаклизмам. Директор Главной геофизической обсерватории имени А​​​.И.Воейкова Росгидромета Владимир Катцов отметил, что во второй половине XXI века страну ждут жара и наводнения, и виной всему – рукотворное изменение климата.

Выступая на Гайдаровском форуме, Катцов продемонстрировал изображения, иллюстрирующие ожидаемую климатическую ситуацию.

"Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", – цитирует эксперта РИА Новости.

Катцов добавил, что еще недавно специалисты считали основной задачей попытки уменьшить влияние человека на климатическую систему, однако теперь встал вопрос об адаптации человека к изменениям климата.

Эти изменения нынешней зимой смогли ощутить на себе жители разных регионов страны, в частности, Подмосковья. Как рассказал исполняющий о​​бязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Московской области практически не промерзла земля.

"На половине станций Московской области земля совершенно не промерзла, на другой половине она промерзла на 2-3 сантиметра", – уточнил он. По словам эксперта, обычно глубина промерзания в январе составляет около полуметра.

Также Вильфанд рассказал, что москвичи за весь декабрь видели солнце только 8 часов – это 3,7 процента от возможного их числа. Если бы в первый зимний месяц над столицей вообще не было облаков, жители города могли бы видеть солнце на протяжении 220 часов.

Помимо этого, Вильфанд рассказал, когда россиянам ждать климатическую весну.

"Наша весна начинается в конце марта – начале апреля. Только в Италии, Индии весна начинается с 1 марта. Я уже не говорю об Азии. На азиатской территории она с середины апреля начинается", – сказал он.

Ранее 16 январе ТАСС сообщало, что метеорологи ожидают серьезные климатические изменения в 2020 году.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, выступая в Женеве, отметил, что нынешний год начался с явлений, оказывающих сильное влияние на погоду.

"К сожалению, мы ожидаем увидеть гораздо более экстремальную погоду в течение 2020 года и предстоящих десятилетий, – продолжил он. – Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на 3-5 градусов Цельсия".

По данным ВМО, минувший год запомнился летней жарой в ряде регионов планеты и стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. Он уступил по этому показателю только 2016 году.