Зе Луиш не смог стать игроком "Тоттенхэма" из-за проблем с визой

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш не перейдет в "Тоттенхм" и останется игроком "Порту". Футболист не смог получить британскую рабочую визу.

"Тоттенхэм" планировал арендовать 28-летнего Зе Луиша до конца сезона. Тренерский штаб "шпор" во главе с Жозе Моуринью видел в бывшем спартаковце замену травмированному Гарри Кейну. Но лондонцам придется отказаться от идеи.

У Зе Луиша возникли проблемы с получением рабочей визы. Нападающий не сыграл достаточного количества матче за сборную Кабо-Верде. Зе Луиш продолжит играть за "Порту". В текущем сезоне он 20 раз выходил на поле в составе "драконов" и забил 8 мячей.