Американцы заметили неизвестные объекты, отделившиеся от российского военного спутника

Военно-воздушные силы США заметили около 20 неизвестных предметов, которые отделились от российского военного спутника "Космос-2535". Они летают на высоте от 359 до 969 километров над Землей, а сам аппарат находится примерно на 600 километрах.

Это уже не первый подобный случай, сообщает агентство РИА Новости. 15 января американские военные зарегистрировали 17 подобных объектов.

Спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" – инспекторы. Как поясняют в российском Минобороны, они предназначены для исследования воздействия безвоздушного пространства на космические аппараты, а также проводят их техобслуживание.

Оба спутника были выведены на орбиту 10 июля 2019 года с космодрома Плесецк.