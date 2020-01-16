Мишустин: на реализацию Послания президента в 2020 году потребуется 450 миллиардов

На выполнение задач, обозначенных в ежегодном президентском Послании Федеральному Собранию, в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Такую цифру назвал кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуму.

"Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента, – цитирует Мишустина ТАСС. – У нас достаточно средств, чтобы обеспечить все решения, которые соответствующим образом в послании были сформулированы".

Кандидат на пост премьера отметил, что прекрасным средством для достижения целей, обозначенных президентом, являются национальные проекты.

"Это и борьба с бедностью, и демография, вопросы, связанные с образованием, медициной, развитием наших компаний", – уточнил Мишустин.

Ранее кандидат на должность главы правительства встретился с представителями других фракций. Его кандидатуру единогласно поддержали представители "Единой России". Также в его поддержку высказались ЛДПР и "Справедливой России". Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский высказал мнение, что Мишустин справится с реализацией нацпроектов. Глава справедливороссов Сергей Миронов выразил уверенность в том, что кандидат на должность председателя правительства готов к работе и к сотрудничеству.

В КПРФ тем временем сообщили, что воздержатся от голосования по кандидатуре Мишустина. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пообещал "посмотреть, какую программу и какой состав команды" предложат Мишустин и президент России Владимир Путин.

15 января, после озвученного Путиным Послания Федеральному Собранию, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал сумму, необходимую для реализации предложенных президентом мер. По его мнению, она составит 400-500 миллиардов рублей.