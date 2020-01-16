Остался в живых: непристегнутый любитель быстрой езды на летних колесах врезался в грузовик

В Белоруссии момент аварии везучего водителя BMW, столкнувшегося с грузовиком, попал на видео, снятое автомобильным регистратором.

Инцидент произошел неподалеку от Борисова в понедельник, 13 января, однако видео момента аварии было опубликовано спустя пару дней.

На трассе М1 в снежную погоду BMW на высокой скорости занесло, автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.

От удара машина превратилась в груду искореженного металла, корпус, за исключением места где сидел водитель, полностью деформировался.

За рулем автомобиля премиальной марки находился непристегнутый ремнем безопасности 29-летний водитель. Колеса BMW были летними.

Пресс-служба ГАИ Минской области прокомментировало ДТП изданию "Онлайнер". В милиции считают, что причиной аварии, помимо неподходящих климатическим условиям шин, стало утомление водителя легковой машины.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение, о тяжести и характере полученных им травм не сообщается. Водителю грузовика медицинская помощь не потребовалась.