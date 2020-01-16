Такси с двумя девушками рухнуло с моста в реку в Челябинске

Таксист и две несовершеннолетние пассажирки попали в больницу после падения легкового автомобиля с моста в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около трех часов ночи 16 января на улице Северный Луч. Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя протаранила бетонное ограждение и снесла электроопору на мосту, после чего рухнула в реку Миасс.

Молодого человека и девушек 15 и 16 лет госпитализировали с подозрением на черепно-мозговые травмы. При этом в горздраве отметили, что в больницу доставили четырех человек — в салоне машины вместе с девушками находился и 21-летний спутник.