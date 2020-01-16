Российское посольство оказалось в центре проходящих в Ливане беспорядков

Ливан охвачен беспорядками. Причина — политический и финансовый кризис в стране. Власти с прошлого года не могут сформировать правительство, а стране грозит дефолт.

Не менее 35 пострадавших со стороны протестующих и 15 со стороны правоохранительных органов. Список пострадавших в ходе столкновений возле посольства России в Бейруте публикует Красный Крест. Беспорядки продолжались несколько часов. Митингующие забрасывали полицейских камнями, те отвечали слезоточивым газом. Несмотря на то, что несколько петард взорвались на территории посольства, российские дипломаты травм не получили.

"Толпа протестующих пришла, чтобы устроить публичную акцию возле штаб-квартиры полиции. Мы находимся в непосредственной близости от этого здания, поэтому мы просто попали в эпицентр. Полиция применяла слезоточивый газ — это тоже до нас дошло. Но ущерб зданию посольства не нанесен, пострадавших у нас нет", — сообщил советник-посланник посольства РФ в Ливане Вячеслав Махсудов.

Посольство России целью демонстрантов не являлось. Просто оно находится по соседству с центром предварительного заключения, куда привозят задержанных в ходе беспорядков. Накануне туда доставили около 60 человек, которые громили офисы банков и коммерческих фирм. Митингующие потребовали освобождения своих соратников, а затем, не дожидаясь комментариев властей, стали штурмовать ворота казармы. Полиция была вынуждена применить силу

Новая волна уличных акций в столице Ливана началась после того, как один из лидеров протестного движения объявил о старте кампании гражданского неповиновения. Ее главная цель — усилить давление на правящие круги. Речь, в частности, о создании переходного правительства. Массовые протесты в октябре 2019 года привели к отставке главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил в декабре сформировать новый кабинет экс-министру образования Хасану Диабу. Однако понимания, кто войдет в его состав, нет до сих пор. Протестующие требуют, чтобы в него вошли технократы, способные разобраться с финансовым кризисом в стране.

С сентября национальные банки произвольно ограничивают количество долларов, которые клиенты могут вывести или перевести за границу. И это при том, что в Ливане доллар и ливанский фунт используются взаимозаменяемо. С хождением наличности возникают проблемы, а фунт обесценивается. Демонстранты громят банкоматы и банки, бьют витрины Центробанка, обвиняя его руководство в усугублении кризиса.

"Это очень болезненная ситуация, потому что она создает представление о нас как о слаборазвитой нации. Не банки разрушают страну, а политики. Эти банки предназначены для людей, и они их громят, и это прискорбно", — говорит Ахмад Джбаили, житель Бейрута.

"Это очень непривычная картина. В конце концов, сотрудники банков — такие же, как мы, и хочется верить, что это не повторится", — объясняет Абу аль-Нар, житель Бейрута.

Ситуацию в Ливане замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с депутатом парламента Ливана Фуадом Махзуми. Москва выразила приверженность единству, суверенитету и независимости дружественного государства.