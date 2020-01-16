Не допустить завоза пневмонии из Китая: ситуация на контроле Благовещенской таможни

На таможне Благовещенска введен усиленный санитарно-карантинный контроль. Причиной подобных мер стала опасность завоза пневмонии из Китая. Известно, что заболевание вызвано новым типом коронавируса.

Напомним, в около месяца назад было зарегистрировано несколько случаев заражения в центральной части КНР, один из них стал смертельным. Сегодня поступила информация о первом заболевшем в Японии. Также на популярном у амурчан курорте — Таиланде — была госпитализирована с признаками вируса китайская туристка.

Эксперты рекомендуют жителям региона соблюдать правила осторожности при планировании поездки за границу. В настоящий момент на таможне Благовещенска всем прибывшим и отправляющимся за рубеж туристам измеряют температуру при помощьи тепловизора. На особом контроле у врачей — организованные группы иностранцев, прибывающих в область. Медики будут следить за ними вплоть до момента возвращения.

Кроме того, проводится информационная работа с российскими туристами, направленная на соблюдениюе мер профилактики. Санитарно-карантинные службы Хэйхэ и Приамурья налаживают оперативное взаимодействие, рассказали ГТРК "Амур" в управлении Роспотребнадзора.