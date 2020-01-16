Уральские пенсионеры наладили подпольное производство алкоголя и оружия

Ветераны труда – пенсионеры Валерий Лобода и Геннадий Ермакович из города Озерска Челябинской области были условно осуждены на 4,5 и 3 года, соответственно, за то, что наладили подпольное производство оружия.

Как сообщили в суде, они покупали в магазинах переделанные образцы оружия, а затем приводили их в боевое состояние, пишет Ura.Ru. Работали пенсионеры в гараже, там же хранили оружие, патроны и порох.

В их арсенале были, в частности, револьвер "Наган", пистолет ТТ, автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС), а также газовые, пневматические и сигнальные револьверы и пистолеты, переделанные под стрельбу малокалиберными патронами.

При этом в суде отметили, что Лобода и Ермакович этим оружием не торговали и никогда не использовали его в преступных целях. Учитывая этот факт, а также положительные характеристики на подсудимых, им дали относительно легкое наказание, но все произведенное ими будет уничтожено.

А в конце декабря стало известно о трех "предприимчивых" пенсионерках из Верхнеуральска Челябинской области.

Пожилые женщины пойдут под суд за то, что наладили нелегальное производство водки.

Причем, производили они ее на законсервированном Верхнеуральском ликеро-водочном заводе, "приняв на работу" больше 20 местных жителей.

Как отмечается на сайте прокуратуры Челябинской области, на заводе, не выдержавшем конкуренции, после прекращения работы все оборудование находилось в исправном состоянии, чем и воспользовались злоумышленницы.

Отмечается, что с ноября 2017-го по март 2018 года (когда их деятельность была пресечена полицией) с целью последующего сбыта было произведено больше 40 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции под видом водки общей стоимостью свыше 7 миллионов рублей.