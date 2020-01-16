Российские разработчики нашли способ защититься от иностранных спутников-шпионов

Компания "Российские космические системы" предлагает способ защитить важные объекты на территории России от иностранных спутников-шпионов. Разработчики предлагают строить наземные станции радиоэлектронной борьбы, которые будут блокировать связь разведывательных аппаратов с ретрансляторами, чтобы те не могли передать информацию своим хозяевам, сообщает агентство ТАСС.

Предполагается, что станции помех будут следить за небом постоянно. Для большей эффективности их подключат к единой базе данных, в которой будет храниться информация о разных космических аппаратах.

Ранее, Военно-воздушны силы США заявили, что заметили 20 новых неизвестных объектов, отделившихся от российского спутника-инспектора "Космос-2535". Накануне от этого аппарата отсоединились еще 17 неопознанных предметов.