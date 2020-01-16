Стрелявший в суде Новокузнецка конфликтовал с раненной им женщиной

Раненная в новокузнецком суде женщина проходит свидетелем по делу, потерпевшим в котором является стрелявший в нее мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в 2018 году между женщиной и стрелком произошел конфликт. Супруг пострадавшей пытался задавить мужчину трактором и повредил ковшом его гараж. В связи с этим инцидентом было возбуждено дело о повреждении имущества, однако потерпевший добивался возбуждения дела о покушении на убийство. Его попытки успехом не увенчались.

"Потерпевшая – жена того, кто повредил гараж стрелявшему", – отметил источник, уточнив, что женщина провоцировала супруга на конфликт.

Ранее 16 января стало известно, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в одном из судов Новокузнецка. В результате смертельное ранение в живот получил судебный пристав. Тяжелое ранение получила женщина – ее уже прооперировали. Врачи дают благоприятный прогноз.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Для расследования данного случая в Новокузнецк были направлены криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ.