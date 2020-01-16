Саррадж и Хафтар приедут в Берлин на конференцию по Ливии

Свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января подтвердили глава правительства нацсогласия Фаиз Саррадж и командующий ливийской армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Подписание в одностороннем порядке московского коммюнике о прекращении огня Саррадж назвал шагом к безопасности и стабильности.

По мнению Фаиза Сарраджа, отказ Хафтара от подписания документа – это попытка тянуть время и торпедировать Берлинскую конференцию еще до ее начала. На конференции будет обсуждаться три направления – военное, политическое и экономическое урегулирование, сообщает ТАСС.

Фаиз Саррадж отметил, что позитивная роль России и Турции тревожит европейцев. Но, отметил глава правительства национального согласия Ливии, европейские страны в течение 9 месяцев не проявляли позитивного практического подхода и сами отдали инициативу Москва и Анкаре.

В Бенгази для переговоров с фельдмаршалом Хафтаром прилетел министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Тем временем Турция заявила об отправке своих войск в Триполи для поддержки правительства национального согласия.

Режим прекращения огня вступил в Ливии с 12 января. 13 января Саррадж подписал в Москве соглашение о перемирии, а Хафтар попросил время на обдумывание и согласование с шейхами поддерживающих его племен. Но вместо подписания документа бои на юге Триполи были возобновлены. Ливийская национальная армия декларировала готовность и решимость добиться победы.

19 января в Берлине в конференции примут участие представители глав государств России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.