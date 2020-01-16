Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах

Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании". Документ предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском.

Как передает ТАСС, такое решение 16 января поддержали 327 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Данным документом предусматривается три модели изучения государственного (украинского) языка в школах.

Одна из них касается, в частности, касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из родственных украинскому, а также тех, кто проживает преимущественно в речевой среде родного языка (в первую очередь это касается русского).

В рамках данной модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80 процентов учебного времени будет отдано преподаванию на государственном (украинском) языке.

Ранее сообщалось, что с 16 января вся реклама на Украине должна выходить теперь на украинском языке.

Между тем, в начале декабря прошлого года комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке.