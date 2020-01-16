Мужчина, угрожавший судье Криворучко, заплатит 160 тысяч штрафа

Алексей Вересов, угрожавший судье Алексею Криворучко, оштрафован на 160 тысяч рублей. Такое решение принял Мещанский суд Москвы.

Как сообщает "Интерфакс", Вересов полностью признал вину и раскаялся.

"Я раскаиваюсь и признаю свою ошибку. Комментарии я удалил, приношу извинения Алексею Вячеславовичу за грубые высказывания в его адрес, обещаю впредь не повторять такие проступки", — заявил он.

В защиту выступили соседи Вересова. Они охарактеризовали его как положительного, непьющего человека. Официально он не работал, но периодически подрабатывал на стройке, много времени проводил за компьютером.

По делу также проходили также Евгений Ерзунов, Сергей Половец и Михаил Квасов. По версии следствия, Евгений Ерзунов сделал публикацию в интернете, Вересов и Половец ее перепостили. В ней они угрожали судье Криворучко убийством.

Сначала Вересова обвиняли в угрозе убийством и призывах к экстремизму. Однако потом последнее обвинение было снято, и Вересова отпустили под подписку.

Ранее Ерзунов был приговорен к штрафу в размере 110 тысяч рублей. Дело в отношении Половца было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Квасов по-прежнему находится под подпиской о невыезде.