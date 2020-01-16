Турция начала отправку войск в Ливию

Турция начала переброску своих войск в Ливию, заявил глава государства Реджеп Эрдоган. Военные должны поддержать Правительства национального согласия, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее в Москве прошли переговоры представителей Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии. По итогам встречи было сформулировано соглашение о прекращении огня. Глава ПНС Файез Сарадж подписал документ, Халифа Хафтар, командующий ЛНА, взял двухдневную паузу.

Позже представитель ПНС сообщил, что военные под командованием Хафтара нарушают перемирие и наносят ракетные удары по Триполи.



Следующие переговоры Хафтара и Сараджа должны состояться 19 января в Берлине. Обе стороны подтвердили свое участие.