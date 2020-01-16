Ушел из жизни бывший начальник советской контрразведки

На 101-м году скончался известный советский контрразведчик Иван Устинов, сообщает агентство РИА Новости.

Иван Лаврентьевич Устинов родился 1 января 1920 года. В 1942 году он стал старшим оперуполномоченным особого отдела НКВД в 16-й армии. После Великой Отечественной войны его назначили в группу советских войск в Германии, потом переведен в Дальневосточный военный округ.

В 1970 году Устинов занял пост начальника 3-го управления КГБ, но через три года вернулся в Германию, где и прослужил до вывода в резерв в 1981 году.

Среди наград Ивана Устинова числятся два ордена Красного Знамени, Орден Отечественной войны I степени, три ордена Красной звезды.