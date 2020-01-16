СКР назвал мотив убийства следователя Евгении Шишкиной

Дело об убийстве следователя Евгении Шишкиной, которая была застрелена в октябре 2018 года у своего дома в Подмосковье, вскоре будет передано в суд. СКР сообщил о завершении расследования, назвав основным мотивом преступления месть.

Старшего следователя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину застрелили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района по пути от дома к машине на парковке. В этот момент к ней подбежал Абдулазиз Абдулазизов и практически в упор расстрелял подполковника.

Анализ дел, которыми занималась убитая, вывел следствие на след ее убийцы. Шишкина в последние годы вела дело о фиктивных возвратах билетов авиакомпании S7 и РЖД на 17 миллионов рублей. По этому делу проходили 29 человек, в том числе IT-специалист Ярослав Сумбаев, которого следователи считают организатором преступления. Заказ на убийство он разместил в DarkNet, а оплату произвел в биткоинах — 17-летний Абдулазизов получил около 1 миллиона рублей.

В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан в Тбилиси с поддельным паспортом. Свою причастность к киберпреступлениям он признал, но категорически опровергал любое отношение к убийству. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Абдулазизова и его подельника задержали в Санкт-Петербурге, они признали свою вину. Им предъявлены обвинения по статьям "Убийство организованной группой по найму" и "Незаконный оборот оружия". В Москве-реке обнаружели выброшенные преступниками пистолет и патроны.

Мотивом убийства Шишкиной следователи называют месть Сумбаева в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества.