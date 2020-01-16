Экипаж Андрея Каргинова выиграл 11-этап "Дакара"

На Аравийском полуострове продолжается ралли-рейд "Дакар-2020". Завершился 11-й этап многодневки. В соревнованиях грузовиков победу одержал экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова.

Одиннадцатый этап пролегал между городами Шубаята и Харад. Спецучасток, протяжением 379 км, быстрее всего преодолел грузовик Андрея Каргинова. На втором и третьем местах также представители "КАМАЗ-мастер" – экипажи Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.

После 11 этапов в соревновании грузовик лидирует Андрей Каргинов. Антон Шибалов идет вторым.