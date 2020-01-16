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16 января 202015:13

"Иду дальше": у Максима Дунаевского в его 75-летие на подходе - восьмая жена

В "Судьбе человека" – Максим Дунаевский, которому 15 января исполнилось 75 лет. Автор песен более чем к 60-ти фильмам, многие из которых любят и знают наизусть люди разных поколений, оказывается, до 18-20 лет носил фамилию мамы – балерины Зои Пашковой.

Его отец – легендарный советский композитор Исаак Дунаевский – официально на ней женат не был, и поэтому, как было принято в советские времена, у незаконнорожденных детей в графе "отец" ставили прочерк.

И это, несмотря на то, что отец никогда не скрывал своих отношений с Зоей Пашковой, Максим был вхож в официальную семью Исаака Дунаевского, а его старший брат (по отцу) Евгений бывал у них в доме.

В юности Максим Исаакович композитором становиться не собирался, но сопротивляться творческому вдохновению, видимо, было невозможно. И лишь когда Дунаевский-сын понял, что становится хорошим музыкантом, то захотел продолжить династию и взял фамилию отца.

Во время разговора с одним из самых любимых композиторов страны неизбежно заходит разговор о вдохновении, в котором творит Дунаевский, и о том, насколько влияли и влияют на это женщины, которые его окружали.

Максим Исаакович признается, что он – "абсолютный романтик".

"Но все же как правило мелодия приходит не в связи с красотой женщины или другими флюидами, а потому что ее надо написать", – добавляет Дунаевский.

Он уверяет, что понятие "муза" для него – абстракция. "Когда муза становится женой, она перестает быть музой", — уверяет композитор, хотя отношения с красивыми и талантливыми женщинами, которые шли и идут с ним по жизни, пожалуй, заставляют в этом усомниться.

На данный момент у Дунаевского были семь жён. Четвертая – знаменитая актриса Наталья Андрейченко, узнав, что он снова холост, предложила ему снова пожениться. И, кстати, она – единственная из жен режиссера, которая ушла от него сама.

Их расставание было горьким, вспоминает Дунаевский, но они все же разошлись, хоть и плакали на плече друг у друга.

Потом у Максима Исааковича были другие спутницы жизни. С седьмой супругой Мариной они прожили рекордно долго для Дунаевского – 20 лет. Они даже венчались, а ее дочери композитор дал свою фамилию, и она считает его своим папой.

Максим Исаакович верил, что этот брак будет последним.

"Так и должно было случиться, но – не случилось", – говорит композитор. По его словам, "невозможно продолжать то, что уже невозможно чем-то взбодрить", "А жить в состоянии вялости тоже не хочется", — добавляет Дунаевский.

Он говорит, что делает все возможное, чтобы скрасить Марине их разрыв, но в последние годы рядом с ним другая женщина — музыковед, кандидат наук по имени Алла. И Дунаевский признается, что собирается сделать ей предложение

"Я никогда ни о чем не жалею. Я иду дальше", — признается Максим Дунаевский.

Какую из жён не узнал композитор на фотопортрете чайного сервиза, который подарил ему Борис Корчевников? Почему они расстались с Андрейченко, и как сложились его отношения со следующим мужем актрисы Максимилианом Шеллом?

Для кого из жён была написана страстная песня "Позвони мне, позвони!", и как поздравила композитора Ирина Муравьева, исполнившая эту песню в фильме "Карнавал"?

Музыку к какому фильму сам Дунаевский считает лучшей из созданного им? Смог ли опознать собственные сочинения, прозвучавшие "задом наперед"?

Сколько детей у Максима Исааковича, и кем они стали? Что помешало Исааку Дунаевскому узаконить свои отношения с матерю Максима, и в чем он повторяет судьбу отца?

В "Судьбе человека" – беседа Бориса Корчевникова с Максимом Дунаевским и поздравление легендарного композитора с юбилеем.

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