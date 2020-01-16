Михаил Мишустин: правительство должно быть в авангарде экономического роста

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ быть в авангарде экономического роста, надо обеспечить новое качество управления, напомнил кандидат на пост премьера Михаил Мишустин, передает телеканал "Россия 24".

Выступая с программным докладом на пленарном заседании Госудмы Мишустин отметил, что без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать.

По его словам, необходимо продолжить работу по снятию избыточных административных барьеров, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности.

"Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места, и главное — повышать заработную плату сотрудникам", — заявил кандидат на должность премьер-министра РФ.

Все законодательные документы для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию необходимо начать готовить незамедлительно, заявил кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что прозвучавшее накануне Послание президента Федеральному Собранию нужно воспринимать как программу социальной справедливости, которая основана на традиционных ценностях, обращена к людям, к их насущным проблемам​​​.

Мишустин отметил, что в приоритете работы — забота о детях, о семье, о росте их благосостояния и повышения качества жизни.

"Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету, у нас есть финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года", — сказал Мишустин.