Путин: конституционные поправки направлены на повышение роли гражданского общества

Президент России Владимир Путин в Ново-Огареве провел первую встречу рабочей группы по подготовке предложений по изменению российской Конституции. В группу вошли 75 политиков, ученых, законодателей и общественных деятелей. Сопредседателями конституционной группы стали директор Института законодательства и сравнительного правоведения при российском правительстве Талия Хабриева, глава сенатского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Разработанные поправки в Конституцию Путин предложил вынести пакетом на голосование, сообщает ТАСС. Сроки и порядок проведения такого голосования президент России определит своим отдельным указом. Всё будет выверено до запятой, заверил глава государства. По его мнению, предстоит серьезная работа и тщательная экспертиза.

В Послании Федеральному Собранию Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера, вице-премьеров и министров. Кроме того, президент России считает, что в Основном законе страны должен быть закреплен приоритет российской Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции ряд социальных гарантий, например, о минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий. Путин пояснил, что Россия не уклоняется от приоритета международного права, если оно не противоречит российской Конституции.

"Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение", — добавил Путин.

Также глава российского государства предложил расширить права губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепить статус Госсовета, который, по словам Путина, не должен стать второй палатой регионов по подобию Совета Федерации. Президент попросил рабочую группу внимательно отнестись к тому, как в Конституции будет прописан статус Государственного совета.

При этом, подчеркнул президент, Россия останется президентской, а не парламентской республикой.

"Предложенные поправки в Конституцию нацелены на то, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий, чтобы Россия была правовым социальным государством, где эффективно действуют все институты страны, — заявил Путин. — Для работы над поправками к конституции нужны не только профессиональные знания, но также политический и жизненный опыт".

В состав группы по разработке конституционных поправок вошли президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, актер театра и кино Владимир Машков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент благотворительного фонда "Русфонд" Лев Амбиндер и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, принятие поправок в Конституцию может быть завершено до конца весенней парламентской сессии.