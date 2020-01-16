Продолжительность жизни в Москве выросла на пять лет

За последние 10 лет продолжительность жизни в столице увеличилась на 5 лет. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин, выступая на стартовавшей на ВДНХ ассамблее "Здоровая Москва".

По его словам, на данный показатель влияют сразу несколько факторов, в том числе снижение смертности на дорогах.

"Москва занимает второе место снизу по смертности на дорогах. Это результат того, что наши нелюбимые камеры видеофиксации, штрафы и так далее приводят к большей дисциплине на дорогах", — рассказал Сергей Собянин.

Еще один аспект, значительно снижающий показатели смертности на дорогах — развитие инфраструктуры и общественного транспорта.

"2/3 людей в обычные часы пик передвигаются на общественном транспорте", — подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, развитие общественного транспорта также имеет прямое отношение к повышению качества жизни в городе.

Форум "Здоровая Москва" продлится до 19 января. Ожидается, что в нем примут участие около 30 тысяч человек.