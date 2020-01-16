Первоклассник впал в кому во время тренировки в бассейне во Всеволожске

Юный житель Всеволожска нахлебался воды во время тренировки в бассейне. Из состояния клинической смерти его вывели прибывшие врачи, сейчас он находится в коме. Мальчика готовят к транспортировке в больницу в Санкт-Петербурге.

ЧП произошло около пяти часов вечера 15 января в бассейне фитнес-центра "Олимп" на улице Героев. По версии следователей, 39-летняя тренер по гребному слалому решила самостоятельно провести занятие с детьми в возрасте до 10 лет, ей помогал 24-летний инструктор.

На кадрах видно, как один из тренеров в шутку толкает детей в воду, а те пытаются всячески намочить взрослого. Все воспитанники быстро выбрались на бортик, а семилетний мальчик остался в воде. Заметили его только через 10 минут, но откачать первоклашку не получилось ни у тренера, ни у прибывших медиков. Пострадавшего вывели из состояния клинической смерти, но он остается в коме. Мальчика готовят к транспортировке в Областную детскую клиническую больницу в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Максимальная санкция этой статьи — до шести лет лишения свободы. Тренеры задержаны для выяснения обстоятельств ЧП.