КХЛ. "Сибирь" выиграла у "Амура" в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался двумя встречами в Хабаровске и Владивостоке. Оба матча завершились победами гостей – новосибирской "Сибири" и омского "Авангарда".

В Хабаровске, где "Амур" принимал "Сибирь" дело дошло до буллитов. Основное время завершилось вничью 1:1. На гол сибиряка Данила Романцова хозяева ответили голом Кирилл Рассказов. Пять минут дополнительного времени не принесли успеха ни одной из сторон, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Сибири". Благодаря этой победе "Сибирь" набрала 57 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У "Амура" 44 очка и предпоследнее, 11 место.

"Адмирал" проиграл первый период "Аванггарду" 0:2. В составе гостей шайбы забросили Алексей Потапов и Кирилл Семенов. Во втором периоде приморцам удалось сократить отставание. Милан Бакош реализовал численное преимущество. Но в третьем периоде Сергей Широков также в большинстве забросил третью шайбу и закрепил победу "Авангарда" 3:1. У омичей 68 очков и второе место на Востоке. "Адмирал" с 49 очками занимает девятое место.