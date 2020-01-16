Жириновский: Мишустин — это не мальчишка, который только вчера пришел на производство

Кандидат на пост премьер-министра по-человечески вызывает симпатии у лидера ЛДПР. "У Мишустина самый хороший возраст — 53 года. Это не мальчишка, который только вчера пришел на производство. И самое главное — его профессия. Если мы инженеров поставим на все посты министров, губернаторов и мэров городов, дела пойдут лучше. У инженеров особое мышление, они созидатели, а не разрушители и революционеры", — отметил в эфире программы "60 минут" руководитель фракции ЛДПР в ГД РФ Владимир Жириновский, находясь на прямой связи из Государственной Думы.



Лидер ЛДПР в целом доволен изменениями, которые произошли после выступления Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию. "Надо выполнить все, что было сказано в Послании президента. Деньги есть, но люди не умеют их тратить. Задача местной администрации состоит в том, чтобы деньги дошли вниз, до самого отдаленного хутора. У нас всегда были общественные фонды, где решали профсоюзы и был безнал. А сейчас зачастую люди просто боятся брать в руки крупную сумму. В итоге миллиарды висят без движения", — пояснил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР сообщил журналистам, что его партия поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в полном составе. Кандидатуру Мишустина на пост кабинета министров предложил президент России Владимир Путин.