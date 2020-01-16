Мишустин к работе готов: репортаж корреспондента ВГТРК из кулуаров Госдумы

Михаил Мишустин полностью готов к работе на новой должности вице-премьера страны. Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал корреспондент ВГТРК Алексей Петров, которому удалось пообщаться с главой ФНС в кулуарах Государственной Думы.

Здесь сейчас проходят консультации с фракциями, которые вместе открыли кандидат на пост премьера Михаил Мишустин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"В ответе на вопрос, готов ли к работе, Мишустин не уходит в эмоции. Он мог бы долго рассказывать, но ограничился предельно сжатым комментарием, сухим "да", — обратил внимание Петров.



Вячеслав Володин, в свою очередь, воздержался от комментариев: "Подождите, давайте мы проведем все консультации, а потом огласим результат. У нас только еще начало процесса". При этом спикер Госдумы отметил, что встреча с самой большой фракцией "Единая Россия" была яркой, предложения были четко сформулированы.

Петров подчеркнул, что кандидатуру Мишустина также поддерживают ЛДПР и "Справедливая Россия". Единственные, кто держат интригу, это коммунисты, уточнил корреспондент. "Пока они голосовать воздерживаются. Сначала коммунисты хотят увидеть линию и стратегию нового кандидата", — сказал он.

Журналист отметил, что Геннадий Зюганов при этом не скрывает своего отношения к Мишустину, считая его достойным кандидатом на пост премьер-министра, профессионалом, способным справиться с любыми сложными задачами.

Петров также затронул важный вопрос формирования нового правительства. По его сведениям, Мишустин в принятии решений по утверждению кандидатур намерен крайне внимательно прислушиваться к мнению Парламента, в том числе обсуждая кандидатов на министерские должности.

15 января после выступления президента РФ с Посланием Федеральному Собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. После этого Владимир Путин предложил на пост главы правительства кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. Государственная дума сегодня рассмотрит вопрос о его назначении на эту должность.