Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

Парламент намерен принять законопроекты с поправками в Конституцию, предложенными президентом РФ Владимиром Путиным, до конца весенней сессии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, Путин накануне в своем Послании Федеральному Собранию предложил ряд важных поправок в Конституцию.

В первую очередь, он заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ.

Глава государства предложил закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, а также судьей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. По его словам, еще большие требования должны быть к кандидатам на пост главы государства.

Путин также видит необходимость в изменении механизма формирования правительства: чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению — по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров.

Однако президент убежден, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Также за главой государства должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой, считает Путин.

Президент считает, что необходимо предусмотреть в Конституции возможность назначения руководителей всех так называемых силовых ведомств по итогам консультаций главы государства с Советом Федерации. Этот принцип может быть применен и в отношении прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием.

Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения Путин предложил провести голосование.