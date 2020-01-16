СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время Половников задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. По нему проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Сумма взятки, о которой идет речь, не уточняется.