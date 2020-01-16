Пошел на крайние меры, чтобы вернуть деньги: что произошло в комплексе "Москва-Сити"

Столичная полиция выясняет обстоятельства захвата заложника в башне "Империя" в комплексе "Москва-Сити". Накануне клиент печально известной фирмы "Международный финансовый центр", о которой не раз рассказывала программа "Вести-Москва", пришел в офис с ножом и взял в заложники сотрудника компании. Мужчина пошел на крайние меры, чтобы вернуть свои деньги.

Первые кадры из элитного офиса брокерской фирмы: на полу лежит связанный менеджер компании, а над ним в розовой футболке клиент, который, угрожая ножом, требует вернуть деньги. Трагедии не произошло. Приехавшим оперативникам удалось убедить мужчину отпустить заложника.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе переговоров удалось уговорить отпустить человека и сдать нож", — сообщил Владимир Васенин, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Задержанный Виктор Крысин — гражданин Белоруссии. В Москву приехал, чтобы забрать заработанные на бирже деньги. Говорит, судя по отчету брокерской компании у него на счету 220 тысяч долларов США.

"Я хотел вывести часть денежных средств, чтобы удостовериться, что схема рабочая. Однако я был ошарашен, когда понял ситуацию. Увидел в глазах менеджера, что я не увижу ни выигранных, ни своих средств", — рассказал задержанный Виктор Крысин.

"Благодарен подполковнику милиции. Он меня остановил, дал понять, что есть еще слово офицера. Глядя в глаза, он дал понять мне, что есть справедливость", — говорит задержанный Виктор Крысин.

Все случилось на 13-м этаже башни "Империя" комплекса "Москва-Сити", в офисе "Международного инвестиционного центра", где уже не раз кипели страсти из-за потерянных денег.

Герман Крутов тоже потерял деньги. В офис трейдеров пришлось пробиваться вместе с полицией. Стеклянные двери закрыты, внутрь никого не пускают. А это уже офис другой похожей конторы — 29-й этаж соседней башни "Федерация".

- Они говорят: вложите деньги! Для начала можно 2 тысячи долларов.

- Я говорю: где же я 120 тысяч рублей сразу вам найду?

- А он: кредиты возьмите.

- Потом они пригласили черных брокеров. Садишься к ним в машину, они тебя возят и за 5 минут оформляют тебе кредиты.

- А почему вы тогда брали эти деньги?

- Потому что они нам рисовали по 500 тысяч доход.

Эта брокерская компания сменила адрес прописки и съехала из модного офиса в комплексе "Москва-Сити" вместе с деньгами вкладчиков. Их уже ищут полицейские, но пока безуспешно. Финансистов, которые вели дела с гостем из Белоруссии, искать не нужно. Теперь их деятельность проверят в рамках уголовного дела о нападении на сотрудников компании.