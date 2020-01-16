SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку на недостроенную полосу в столичном аэропорту Домодедово.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, самолет, принадлежащий авиакомпании "ИрАэро", следовал из ямальского аэропорта Сабетта (Ямал) в Москву. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

О причинах, по которым самолет был вынужден экстренно приземлиться, не сообщается.