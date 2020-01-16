Нападающий "Динамо" Игбун опроверг слухи о своей госпитализации

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун заявил, что у него все в порядке со здоровьем. Ранее в прессе появлялась информация о госпитализации нигерийского легионера.

"Динамо" проходит тренировочный сбор в Турции. В четверг в ряде средств массовой информации появилось сообщение, что во время тренировки Сильвестр Игбун почувствовал сильную боль в области почек и был госпитализирован.

Но вскоре "Динамо" опровергло слухи о госпитализации футболиста. А затем и сам Игбун заявил, что не испытывает никаких проблем со здоровьем. Нигириец продолжает подготовку к весенней части сезона.