Побледнели и онемели: школьницы выпили снотворное бабушки, чтобы "забалдеть"

15-летние школьницы решили поэкспериментировать с таблетками, которые выписываются людям в качестве профилактики тревоги и плохого сна. Лекарства действительно подействовали на подростков, но только не так, как они ожидали.

Инцидент произошел в подмосковных Люберцах 15 января, сообщает "Московский комсомолец". Девочки пришли в школу, употребив опасные лекарства. После урока учитель хотела поговорить с ними, но девочки не могли связать и двух слов. Внешне было видно, что школьницы плохо себя чувствуют — побледнели, глаза закатывались, вместо слов мычание.

Педагог сразу вызвала скорую помощь. Медики, прибыв на место, промыли девочкам желудки. После данной процедуры школьницы пришли в норму. Чтобы избежать последствий, учениц госпитализировали. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, девочек готовят к выписке.

Данный инцидент не обошелся без внимания правоохранительных органов. Полицейские узнали, что стало причиной недомогания подростков. Одна из пострадавших нашла в аптечке умершей бабушки снотворное. Девочка предложила подруге выпить его, чтобы "забалдеть". Лекарство было употреблено перед уроком в школьном туалете.

Большая часть снотворных препаратов выписывается по рецепту. Лекарства этой категории следует принимать с большой осторожностью и только в соответствии с рекомендациями врача. Зачастую неправильное употребление снотворного приводит к печальным последствиям, в числе которых летальные исходы.