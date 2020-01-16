Ни одного против: Госдума проголосовала за кандидатуру Мишустина, президент подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность председателя правительства Михаила Мишустина. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее кандидатуру Мишустина одобрили в Госдуме РФ, "за" проголосовали 383 депутата — это 85 процентов списочного состава нижней палаты парламента.

Как отметил после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин, впервые при утверждении кандидата в премьеры ни один депутат не проголосовал против, были только те, кто воздержался.

По мнению Володина, предложенная Путиным кандидатура главы правительства объединила всех в надежде на то, что новый кабмин сможет реализовать поставленные президентом задачи, улучшить жизнь граждан и повысить рост экономики.

"И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов. Такого у нас с вами еще не было", — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Сам Михаил Мишустин пообещал, что ясность о новом составе правительства появится уже в ближайшие дни​​​.

"Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем", — пообещал новый премьер.

Предыдущее правительство России под руководством Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января после выступления президента с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства.