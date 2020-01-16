Новорождённую девочку подбросили к дверям больницы в Сибири

В Кузбассе на пороге поликлиники обнаружили новорожденного ребенка. Запись с камер наблюдения показала, что малышку подбросил неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивают полицейские.

Неожиданную находку около шести часов утра 16 января сделал сторож медицинского учреждения в Юрге. Девочку уже поместили в родильное отделение, ее жизни ничего не угрожает.

Стражи порядка пытаются выйти на след мужчины, который и оставил ребенка на улице. Информация о нем должна помочь установить мать девочки, которая по каким-то причинам решила от нее избавиться.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. Максимальная санкция этой статьи — год лишения свободы.