Путин ввел должность зампреда Совбеза и назначил на нее Медведева

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране вводится государственная должность — заместитель председателя Совета безопасности России.

Об этом сообщается на сайте главы государства. На новую должность назначен Дмитрий Медведев, который освобожден от исполнения обязанностей главы правительства. Указ вступает в силу с момента его подписания.



В четверг, 16 января, Михаил Мишустин назначен премьер-министром России. За это решение проголосовали 383 депутата — это 85 процентов списочного состава парламентариев.